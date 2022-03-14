23-річний киянин курував роботу кількох спільників на Західній Україні

На Закарпатті СБУ затримала 23-річного мешканця Києва, який передавав дані про переміщення українських військ росіянам і курував роботу своїх спільників у інших західних областях України. Відомо, що киянин перебував на території Берегівського району, слідкував за пересуванням техніки ЗСУ. Хлопцеві оголосили про підозру у державній зраді.

Як у понеділок, 14 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, 23-річний мешканець Києва «заліг» у Берегівському районі та чекав вказівок від ворога. «Він збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією. Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, 23-річний затриманий курував роботу своїх спільників на території західних областей України. Здобуті відомості та фотографії із дислокацією техніки ЗСУ передавав ворогу.

«Після чергового виконаного завдання в інтересах агресора чоловік приїхав на Закарпаття, переховуючись від правоохоронців. Однак його одразу ж викрили на території одного з населених пунктів Берегівського району», – зазначають у прокуратурі.

Затриманому 23-річному шпигуну вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). До нього застосовано найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Розслідування триває, його здійснює Управління СБУ у Закарпатській області.

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