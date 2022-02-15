Нині так звані легкі наркотики доступні кожному, в тому числі дітям. Варто знайти на своєму телефоні потрібний Telegram-канал, зробити замовлення — і десь недалеко від дому забрати пакетик. У цьому бізнесі не лише наркомани, як колись вважалося, а й студенти та школярі, які просто хочуть швидко і легко заробити. Місцева поліція періодично затирає на парканах графіті з назвами Telegram-каналів та звітує про затримання закладчиків. Та чи справді такі методи боротьби протидіють поширенню наркоманії?

ZAXID.NET розповідає про те, як влаштована робота рівненських закладчиків.

Як працює схема закладок

Інтернет-магазини з продажу наркотиків у такі невеликі міста, як Рівне, прийшли порівняно недавно, 2-3 роки тому. Спочатку вони з’явилися у Києві, Харкові, Дніпрі, де більше потенційних споживачів. А далі бізнес почав просуватися в регіони. Існують великі магазини, які працюють на всю країну чи, скажімо, західний регіон, їм протидіяти важче: вони мають запасні канали, ботів, і швидко все відновлюють після втручання правоохоронців у роботу. Тепер з’явилися регіональні Telegram-канали, які мають до трьох тисяч учасників. Доступ до них дуже простий – знаєш частину назви і за нею знаходиш швидко й без обмежень.

На цих каналах регулярно пропонують роботу тим, хто доставить товар до клієнта, зробить закладки. Магазини працюють з певною заставою від кожного працівника, тож у разі затримання закладчика магазин практично нічого не втрачає. На вартість застави треба зробити певну кількість закладок. Виконавцю роблять замовлення розкласти певну кількість пакетиків у різних районах міста. Різний товар обгортають скотчем різного кольору для покращення маркування. Є спеціальний бот, куди завантажують дані про місця закладок. Клієнт, який хоче купити, натискає кнопки і купує товар, йому надсилають фото і координати місця, де забрати замовлення.

Розфасований метамфетамін

«Тут грає бажання заробити. Хлопці, які погоджуються на цю роботу, хочуть мати власні гроші. Вони добре розуміють, на що йдуть. Проте їх підкуповує те, що збут у цій схемі безособовий, без контакту з постачальником та зі споживачем. Вони помилково думають, що це убезпечує їх від покарання», – розповів ZAXID.NET начальник управління боротьби з наркозлочинністю у Рівненській області Євгеній Джигар.

Скільки вони заробляють

Закладка може лежати й кілька тижнів. Коли її продадуть, закладчик отримує свою частку не від споживача, а від продавця. Якщо одна доза коштує 400-500 грн, то кур’єр має з неї приблизно 80 грн.

Нещодавно у Рівному затримали 16-річного школяра, який розповів, що за місяць заробив у такий спосіб 10 тис. грн. Хлопець одержав на пошті посилку з розфасованим товаром і одразу все розніс, додому наркотики не приносив. Заробітки залежать також і від популярності магазину. Кур’єри також можуть працювати на кілька магазинів. Вони прогнозують попит і ставлять завдання кур’єру зробити певну кількість закладок у певному районі. Іноді товар лежить тижнями. На так звані «старі клади» ціну знижують.

Вилучення закладок

Звідки надходять наркотики

Близько 70% синтетичних наркотиків виготовляють в Україні з доступних інгредієнтів. Якщо говорити про Рівне, то товар надходить здебільшого з інших областей. Виготовляють його у підпільних лабораторіях, і для цього не потрібно ні спеціальних приміщень, ні спеціальної освіти. Рецепти доступні в інтернеті, є на українських сайтах, тож працюють у лабораторіях необов’язково хіміки.

«Ми розуміємо, що кур’єри – це найдрібніші одиниці великого бізнесу. Але одним ударом по них ми позбавляємося частини наркотиків, розуміємо специфіку та принцип роботи магазину і добігаємо до організаторів, — пояснює Євгеній Джигар. – Тобто наша боротьба є скоординованою роботою кількох областей, департаменту, бо лише так ми виходимо на виробників. Приміром, торік у Рівному в суд пішли справи по 5 лабораторіях — 4 метамфетамінових та одній амфетаміновій».

Чи вони самі вживають наркотики?

Не усі ті, хто виготовляє, фасує і продає наркотики, є їхнім споживачем. Тих, котрі вживають, за підрахунками правоохоронців, близько половини. Є й такі, котрі не вживають принципово, бо це для них лише заробіток. Вживають здебільшого люди, які працюють і мають непогані доходи.

«Але це завжди погано закінчується. Якщо людина, маючи роботу, починає вживати, то це неодмінно негативно вплине на працездатність, людина потихеньку скочується. Питання в тому, з якої висоти і яким довгим буде цей шлях»,— впевнений Євгеній Джигар.

«Борітеся — поборете»?

Не є таємницею, що в усьому світі наркобізнес ще ніхто не зміг побороти, а в деяких країнах результатом цієї боротьби стала легалізація використання марихуани в особистих і медичних цілях.

Пігулки екстазі

«Наше головне завдання – зменшити кількість надходження товару на ринок, – каже Євгеній Джигар. – Кілька років тому було 1-2 інтернет-магазини, зараз їх 4-5, і це позитивний результат. Якби ми не боролися, їх було би 20. Якщо у 2017 році, коли я прийшов сюди працювати, один грам марихуани коштував 70 грн, а зараз він коштує 270 грн – то це теж позитивний результат нашої боротьби. Завдяки меншому надходженню на ринок сировини продукт дорожчає, а отже, стає менш доступним».

Закладчики, яких затримує поліція, зазвичай отримують умовне покарання. Деякі, які попалися уперше, щиро каються і більше цим не займаються. У пошуках заробітку здебільшого їдуть працювати за кордон. Ті, хто попадаються не вперше і самі вживають, є залежними людьми, тож знову беруться за своє, і це теж завжди погано закінчується.

«Загалом світова тенденція така, що чим багатша країна і чим вищий рівень життя людей, тим менш поширена наркоманія. У багатих країнах люди цього не потребують, вони мають багато іншого, чим не можуть ризикувати. Та чим нижчий рівень життя, тим більше в країні наркозалежних людей», — резюмував Євгеній Джигар.