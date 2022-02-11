Будинок 78-річного пенсіонера, де він зберігав та продавав наркотики

На Золочівщині поліція затримала пенсіонера та оголосила йому підозру у незаконному збуті особливо небезпечних наркотиків. У прес-службі прокуратури у п'ятницю, 11 лютого, ZAXID.NET розповіли, що пенсіонерові – 78 років, він раніше не був судимий.

Слідство встановило, що впродовж січня пенсіонер займався торгівлею особливо небезпечного наркотику – канабісу. Торгував чоловік у своєму селі, назву якого не повідомляють.

Під час обшуків вдома у пенсіонера правоохоронці виявили та вилучили значну кількість марихуани та гроші, які він заробив на торгівлі.

Вилучена правоохоронцями марихуана (фото прокуратури)

Точної кількості вилучених наркотиків у прокуратурі повідомити не можуть, тому що експертиза ще триває.

78-річному чоловікові вже висунили офіційні звинувачення, а суд відправив чоловіка під домашній арешт. У разі доведення вини пенсіонера, йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, у грудні минулого року Жовківський суд засудив пенсіонера на п’ять років позбавлення волі за вирощування конопель для власних потреб на городі. На суді 66-річний мешканець села В’язова своєї вини не визнав, але його таки відправили до в'язниці.