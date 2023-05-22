Жінка зависла над проїжджою частиною на висоті 2,5 метри

У спальному районі Луцька жінка вилізла на лінії електропередач і зависла на висоті 2,5 метри. З висоти її діставали рятувальники та поліцейські спецпідрозділу ТОР. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що жінку відвезли на огляд до психіатричної лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, виклик до рятувальників надійшов 0 17:48 в неділю, 21 травня. Заявник повідомив, що у Луцьку на проспекті Соборності є загроза життю дівчини, яка перебувала на висоті, тримаючись за дроти електропостачання.

«Рятувальники міської 25-ї державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам. Обставини події з’ясовують правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники разом із поліцейськими спецпідрозділу ТОР зняли жінку з дротів на висоті 2,5 метри

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що жінці 24 роки.