Нещасний випадок стався на вулиці Соломії Крушельницької

У середу, 17 травня, в Рівному стався нещасний випадок – з вікна багатоповерхівки випала 65-річна жінка. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці інциденту.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, нещасний випадок стався ввечері на вулиці Соломії Крушельницької.

«У Рівному із вікна сьомого поверху випала 65-річна жінка. Від отриманих травм загинула», – зазначила Марія Юстицька.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські з'ясовують, за яких обставин стався інцидент.