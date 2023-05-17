У Рівному 44-річний місцевий мешканець загинув внаслідок наїзду вантажного потяга. За свідченнями очевидців, він вийшов на колію між вагонами.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 18:00 у вівторок, 16 травня. До правоохоронців звернулись очевидці інциденту.

«Попередньо встановлено, що на вулиці Здолбунівській 44-річний рівнянин вискочив на колію між вагонами вантажного потягу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.