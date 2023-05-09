Київський районний суд Одеси визнав 36-річного Дмитра Кулика винним у державній зраді. Раніше неодноразово судимого одесита суд зобов’язав переглянути американський фільм та прочитати твори Івана Франка і Григорія Сковороди. Про це з посиланням на вирок від 3 травня повідомив «Судовий репортер».

Як вказано у матеріалах справи, після повномасштабного вторгнення Росії Дмитро Кулик, маючи проросійські погляди, почав підшукувати людей, які співпрацюють або є представниками спецслужб РФ. У грудні 2022 року він зустрівся з чоловіком, якого вважав представником Росії, і запропонував за гроші збирати інформацію про українські позиції в Одесі та області.

Під час повторної зустрічі 5 січня одесит повідомив представнику РФ, що хоче пройти додаткове навчання з розвідки і вручив йому шеврон темно-зеленого кольору з написом «Россия». Пізніше того ж дня Дмитро Кулик надіслав йому шість відеофайлів з місцем дислокації військової частини. 13 січня він надіслав через Telegram ще чотири відео з місцями розташування електростанцій, скріншот з намальованими власноруч координатами блокпостів ЗСУ, а також відео із місцем базуванням військової частини ППО в Одесі. 18 січня чоловіки знову зустрілися. Одесит отримав 10 тисяч гривень за виконану роботу і передав представнику РФ флешку з відеозаписами розташування військових підрозділів і енергетичних об’єктів, що попередньо надсилав у Telegram.

З’ясувалося, що під виглядом працівника ФСБ Росії з ним спілкувався агент українських спецслужб. У суді Дмитро Кулик визнав свою провину, зазначив, що на початку війни шукав роботу через Telegram і повідомив, що хоче допомагати Росії. Свої дії він аргументував бажанням заробити гроші.

Суд визнав його винним у держзраді та призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Відомо, що Дмитро Кулик був уже неодноразово судимий. У 2009 році його оштрафували за незаконне зберігання наркотиків, після цього відбував 8 років ув’язнення за розбій, звільнившись умовно-достроково на 9 місяців.

У 2022 році Дмитра Кулика судили за викрадення велосипеда. Тоді він працював кур’єром Glovo, орендував для роботи велосипед і не повернув його власнику, а продав. Тоді суддя Малиновського райсуду Одеси Олександр Гарський засудив його до року умовно та зобов’язав прочитати повість Івана Франка «Основи суспільності», притчу Григорія Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» та переглянути американський художній фільм «Це дивовижне життя».