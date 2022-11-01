Суддя Олександр Гарський раніше зобов’язав двох крадіїв прочитати літературні твори зі шкільної програми

Малиновський районний суд Одеси визнав винним місцевого електромонтера у скоєнні шахрайства і призначив рік обмеження волі, яке замінив на рік випробувального терміну. А ще зобов’язав його переглянути відомий фільм про сенс життя і прочитати кілька літературних творів.

Як пише «Главком» з посиланням на судове рішення, у лютому 2021 року обвинувачений за допомогою Telegram-каналу GlovoOdessa взяв в оренду велосипед вартістю 8,6 тис. грн. За два дні оренди він заплатив власнику велосипеда 270 грн, однак вчасно його не повернув і припинив виходити на зв’язок із потерпілим. Натомість обвинувачений розмістив оголошення на сайті OLX про продаж велосипеда потерпілого. Виручені гроші на суму 3,9 тис. грн шахрай використав на власний розсуд.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Пояснив, що у той період працював кур’єром у службі доставки Glovo, тож йому був потрібен велосипед. Зазначив, що хотів швидко заробити гроші для своєї сім’ї та на оплату орендованого житла. Проте йому це не вдалось. Тому звернувся до орендаря велосипеда дозволити більше часу покористуватися транспортним засобом. Але потерпілий відмовився. Це підштовхнуло обвинуваченого до продажу чужого велосипеда, гроші від якого він потратив на потреби сім’ї. Коли ж дізнався, що потерпілий подав заяву до поліції, позичив кошти у батька та викупив велосипед і повернув власнику.

Під час розгляду справи суддя Олександр Гарський з’ясував додаткову інформацію про шахрая: йому 35 років, має дві вищі освіти (технічну і юридичну), є дворічна дитина. Наразі дружина та дитина перебувають за кордоном, виїхали влітку через війну в Україні. Крім цього, мешканець Одеси має дві судимості – за зберігання наркотичних засобів і розбій. Влітку 2018 року обвинувачений достроково вийшов із в’язниці.

На думку суду, чоловік вчинив шахрайство через дурість і безрозсудність.

«Вчиняючи таке правопорушення, людина лише ситуативно і тимчасово збагачується на дуже незначну суму коштів, яка в цілому не вирішує всіх соціальних проблем родини обвинуваченого, а якщо і вирішує плату за житло на місяць, то в подальшому проблем стає ще більше… Для суду майже залишилось не зрозумілим, чому людина, яка має юридичну освіту, маючи досвід кримінальної відповідальності… зважилась у важку годину вчинити злочин, а не знайти інший шлях виходу зі скрутної ситуації», – наголосив суддя.

У суді прокурор просив призначити реальний термін покарання. Натомість суддя Гарський наголосив, що «необхідно домогтись у покаранні зміни мислення такої людини на не злобливе, егоїстичне і самолюбиве, а навпаки доброзичливе, справедливе і розумне». Натомість «таке завдання не може бути виконано лише за допомогою сухих та мертвих норм Кримінального закону».

Отже, суддя призначив обвинуваченому умовний термін покарання. Додатково зобов’язав його прочитати твори Івана Франка «Основи суспільності» і Григорія Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті».

Окремо шахрай має переглянути художній фільм американського режисера Френка Капрі «Це дивовижне життя», знятий ще 1946 року.

«У фільмі дуже яскраво і предметно показана історія людини, яка відмовилась від своїх мрій і амбітних цілей заради рідних і близьких. Та в подальшому, і його життєвий шлях мав багато складнощів і перешкод, які привели його майже до відчаю та до втрати себе як людини із сенсом життя. Однак, як відомо, американська культура надихає позитивним світлом кожну мить життя, а тому фінал у історії дуже оптимістичний та, головне, вдумливий. Безумовно кожний знайде у цьому фільмі щось важливе. Це може бути думки про любов до ближніх; або самопожертва для рідних; це може бути бажання боротьби за справедливість проти несправедливості; або віра у кохання і дружбу… Відповідно перегляд такого художнього фільму може надихнути обвинуваченого на розумні думки про себе і своє майбутнє, яке буде без кримінально правових наслідків», – пояснив суддя.

Зазначимо, що суддя Олександр Гарський ухвалював нестандартні вироки й раніше. Наприклад, у жовтні 2021 року він зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів. В інтерв’ю ЗМІ він розповідав, що почерпнув такий досвід із вироків закордонних судів.