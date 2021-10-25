Суддя одеського суду вважає, що суд має не лише карати, а й виховувати та вчити

Малиновський районний суд Одеси 20 жовтня виніс вирок у справі двох чоловіків, які намагались вкрасти автомагнітоли із залишених на арештмайданчику машин. У вироку зазначено, що вони отримали по три роки позбавлення волі без відбування покарання, а також мають прочитати низку творів із шкільної програми 5-го класу. Судове рішення оприлюднене на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

19-річний і 23-річний мешканці Одеської області намагались скоїти злочин у Святвечір – 6 січня. Ініціатором злочину був старший чоловік – він працював на будові в Одесі, де йому не заплатили зарплату за тиждень, що і мотивувало чоловіка «дістати» гроші на доїзд додому у такий спосіб. Молодший чоловік погодився стати спільником.

Чоловіки перелізли через паркан арештмайданчика і викрали автомагнітоли із двох незачинених машин. Оскільки на вулиці було темно, один із них увімкнув ліхтарик – через його світло зловмисників помітила охорона, тож вони залишили рюкзаки з украденим та кинулись тікати. Пізніше чоловіки згадали, що в залишених рюкзаках були їхні документи, тож один із них вирішив повернутись на місце злочину. Там його затримала поліція. Згодом знайшли і другого чоловіка.

Під час судового розгляду чоловіки повністю визнали свою провину, покаялись у злочині і відшкодували збитки постраждалим, тож суддя Олександр Гарський засудив їх до трьох років позбавлення волі, але без відбування покарання і з іспитовим терміном у рік. Також у рішенні суду зазначено, що, попри вік, чоловіки за рівнем свого розвитку є дітьми, які уповні не усвідомлюють, що скоїли. 19-річний зловмисник – одружений і має власну дитину, але немає завершеної навіть середньої освіти, працює різноробочим. Його старший колега виріс у школі-інтернаті, закінчив аграрне училище і також працював різноробочим.

«...суд вважає, що вони не є особами суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень проти власності. Допитуючи обвинувачених в судовому засіданні, судом встановлено, що вони за своїм розвитком ще неповнолітні діти, хоча і мають відповідний вік. Загалом відносини власності для обох обвинувачених є певною прогалиною в знаннях. І це не є дивним, оскільки вихованням обох обвинувачених, вочевидь, займались не в достатній мірі. Про це свідчить, в тому числі, мова, побудова речень, малий словниковий запас, самі висловлювання, створення складних речень для пояснення своїх думок, точніше відсутність можливості і навіть здатності побудови в умі складного речення. Про певну дитячу, майже нерозумну для дорослої людини поведінку, свідчить також і обставини правопорушення, які показують, що вчинення крадіжки обвинуваченими відбувалось при наявності з собою всіх документів, які посвідчують особистість кожного», – ідеться в рішенні суду.

Окрім того, чоловіки сказали, що майже нічого не читають і з курсу шкільної літератури нічого не пам’ятають.

«Суд далекий від думки, що тільки за допомогою покарань, встановлених у кримінальному законі, можливо виправити людину. Очевидно, що це процес, який потребує, окрім тривалого часу і індивідуального підходу, ще й сукупність певних соціально-виховних заходів, які б могли окрім помсти від держави ще й нести розумні людські цінності. Загальнолюдські цінності повинні культивуватися і навіть популяризуватись саме завдяки судовим рішення, які повинні бути суворо необхідними і розумно милосердними», – ідеться в рішенні суду.

Також суддя навів думку російського письменника Федора Достоєвського, про те, що «перестати читати книги – значить перестати мислити», тож читання певних книжок для обвинувачених буде стимулом для мислення і пізнання світу.

«Твори, визначені судом і які відносять до дитячої літератури (уроків зарубіжної літератури 5-го класу), саме призвані формувати в дитині всі добрі, сердечні і незлобливі відчуття як щодо себе, так і до оточуючого світу. Окрім того, вони показують як люди співіснують протягом багатьох років не тільки без неприязні і ненависті один до одного, а й з необхідною у суспільстві повагою як до цінностей життя, так і до встановлених у суспільстві правил», – зазначено в рішенні суду.

Відтак засуджені мають прочитати «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена, «Біле Ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі».

Як інформував ZAXID.NET, у вересні у Великій Британії суд засудив до читання класичної літератури 21-річного Бена Джонса, якого підозрювали у зберіганні расистських та екстремістських матеріалів.