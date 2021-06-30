Суд визнав померлим 45-річного жителя Полтави Анатолія Маковського, бо він три роки не виходив на зв’язок з дружиною і знайомими

Шишацький райсуд Полтавської області визнав 45-річного жителя Полтави Анатолія Маковського померлим, хоча той насправді живий. Про таке судове рішення 45-річний чоловік дізнався під час спроби поновити свої документи після виходу з в’язниці, повідомило в середу, 30 червня, «Суспільне».

Рішення визнати Маковського померлим суд ухвалив ще у 2010 році. Заяву подала його дружина, адже не мала з чоловіком зв’язку понад три роки. Сам Анатолій Маковський розповів, що тоді він проживав у Полтаві, а зі знайомими і дружиною не спілкувався.

45-річний Анатолій Маковський показав журналістам виписаний номер свідоцтва про власну смерть. Про те, що його визнали покійним він дізнався менше ніж місяць тому, коли після звільнення з ув’язнення хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію.

«Мені дзвонять, кажуть: “Так і так, розумієте, ви мертві”. Я говорю: “В якому смислі?” “Отак, ми послали на Київ запит”, видали, що Шишацький суд мене 2010-го року похоронив. Я в шоці», – розповів чоловік.

Голова Шишацького райсуду Віктор Рябченко, який понад десяток років тому ухвалював це рішення, коментувати його під запис відмовився. Натомість надав копію документа. Згідно з ним, заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

У документі, який надав суддя, йдеться, що в червні 2007 року чоловік пішов з дому і не повернувся, ніхто з їхніх спільних родичів та друзів також не знав про місце його перебування. Дружина писала, що утримувати їй самій сина важко через складний матеріальний стан, вона має намір оформити пенсію в зв’язку зі втратою годувальника, а тому просила суд оголосити її чоловіка померлим, оскільки протягом понад три роки немає відомостей про місце його перебування.

«Я жив тут [у Полтаві] всі три роки. Я тут виріс, тут народився. Я ж не зобов’язаний сидіти у тому селі. На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, ніякого, нічого. Це три роки вони просто так просиділи, пробили, думають: “Та судимий, може десь сидить, а може убили”. Це треба все робити (перевіряти – ред.). Вони просто поставилися халатно», – сказав Маковський.

На те, що суд, ухвалюючи рішення про визнання живого чоловіка померлим, вчинив недбало, вказала й місцева адвокатка.

«Я ознайомилася з рішенням суду, не знайшла достатніх підстав, щоб визнавати цю особу померлою. Я вважаю, необхідно було перевірити інші відомості: чи не виїжджала особа за кордон, чи є в неї наявне майно. Можливо, у нього була інша квартира, він переїхав до іншої квартири. Чи він працевлаштований, чи немає відомостей, що він влаштувався в інше місце на роботу. Моя рекомендація – це, звісно ж, звертатися із заявою до суду щодо скасування цього рішення», – сказала адвокатка.

Зазначимо, випадки, коли живих людей визнавали мертвими – не поодинокі. Зокрема, подібний інцидент стався на початку 2021 року також у Полтавській області. Тоді місцевий житель Костянтин Джеджеря за два дні до свого дня народження дізнався від поліцейських, які зупинили його за порушення ПДР, що він мертвий, а на кладовищі лежить могильна плита із його іменем. Тоді, як з’ясувалося, слідчі переплутали Джеджерю з його братом, оскільки останній повідомив про себе недостовірну інформацію, а документів не надав. Слідчі, у свою чергу, надану інформацію не перевірили.