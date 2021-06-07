Речник Волинської єпархії УПЦ МП заявив, що через проблеми з психікою чоловіка відсторонили від служб у церкві

На трасі поблизу міста Рожище на Волині правоохоронці затримали підозрілого чоловіка у жіночому одязі та одноразових рукавичках. Під час встановлення особи виявилося, що чоловік є священиком одного з храмів УПЦ МП Копачівської громади. Втім, Волинська єпархія УПЦ МП уже заявила, що цей чоловік вже давно вважається позаштатним священиком і зараз ніде не править.

Про затримання священика стало відомо у понеділок, 7 червня, коли видання «Район. Рожище» опублікувало відео з нагрудних камер поліцейських. Священика виявили після того, як правоохоронці вирішили перевірити автомобіль, що стояв обабіч дороги. Неподалік від авто поліцейські побачили чоловіка в жіночій кофті, лосинах, балетках та одноразових рукавичках. На відео чути, як працівники поліції розпитують чоловіка, хто він такий і що робить у жіночому одязі, але на більшість питань чоловік просто відповідав, що це «конфіденційна інформація».

У прес-службі Нацполіції Волині ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент справді був, зазначивши, що священика відпустили після встановлення особи.

«Чоловіка доправили до відділку поліції, оскільки він здався підозрілим. Там його особу встановили. Втім, через відсутність складу правопорушення чоловіка відпустили», – розповіла ZAXID.NET речниця волинської поліції Ольга Бузулук. Вона також уточнила, що сам інцидент стався ще у четвер, 3 червня.

Попри те, що на опублікованому відео він називає себе «баптистом», поліція повідомила, що чоловік є місцевим священиком УПЦ МП.

Прес-секретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко заявив ZAXID.NET, що затриманий чоловік має проблеми з психікою і через це його вже давно відсторонили від служб в церкві. Зараз, за словами Аніпка, чоловік вважається позаштатним священиком. Втім, речник Волинської єпархії УПЦ МП відмовився називати точну дату відсторонення і місце, де чоловік мав свою парафію.