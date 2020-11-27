Контрабандисти переправляли сигарети на літальному апараті

На Закарпатті правоохоронці викрили групу зловмисників, які незаконно перевозили цигарки до Румунії. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Контрабандистів затримали «на гарячому», коли вони саме готувалися до польоту на літальному апараті у напрямку Румунії. Місце вильоту зловмисники облаштували на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів від кордону.

Поблизу місця зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та три позашляховики.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, правоохоронці проводили спостереження за контрабандистами протягом декількох місяців.

Один зі співробітників прикордонної служби, офіцер, виконував роль пілота. Окрім нього, правоохоронці викрили ще чотирьох мешканців Хустського району на Закарпатті, які, можливо, причетні до протиправної діяльності.

Одним із організаторів роботи контрабандистів, що був на місці події, виявився священнослужителем УПЦ Московського патріархату. Прикордонники зазначають, що він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Наразі всіх контрабандистів затримано, невдовзі для них оберуть запобіжний захід.