У Чернівецькій області патрульні зупинили авто з п'яним священиком УПЦ МП, який спробував дати поліцейським хабаря, після чого почав погрожував правоохоронцям. Про це 2 червня повідомив «24 канал».

Інцидент стався ще у квітні, однак відео з нагрудної камери поліцейських з'явилось у мережі лише зараз. Правоохоронці зупинили п'яного священнослужителя близько 20:00 вечора та запропонували пройти тест на алкогольне сп'яніння. Однак, той запропонував натомість хабаря, щоб його відпустили. Він запевняв, що випив «лише чашу вина, розбавленого водою, під час служби».

Після того, як поліцейські йому відмовили, священнослужитель почав ображати та погрожувати правоохоронцям. Зокрема, він називав патрульних «хохлами та бандерівцями» і лякав їх румунами.

«Але завтра, запам'ятай, прийдуть румуни – я тебе на коліна поставлю. Ти будеш мені румунською розмовляти. Якщо не будеш знати румунської, я тобі кулю у лоб вистрілю. Розумієш?», – заявив священик.

Чоловік кричав, що поліція не має права його затримувати, оскільки він є «румуном та молдаванином». На зауваження правоохоронців, що він перебуває на території України він заявив, що «йому начхати».

Правоохоронці, своєю чергою, просили чоловіка заспокоїтися. Після цього священика намагалась забрати знайома священнослужителя, однак поліція дозволила їй взяти лише автівку.

Затриманим священиком виявився Василь Савка. Він є настоятелем храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області.

Патрульна поліція Чернівецької області повідомила, що п'яного водія помітили очевидці – він підрізав інші машини. На місці правоохоронці склали на нього два протоколи: за керування у нетверезому стані та дрібне хуліганство.