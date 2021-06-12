42-річного чоловіка знайшли після того, як він впав і викликав додому «швидку»

На Тернопільщині підозрюваний у вбивстві сім років успішно переховувався від поліції, поки не викликав додому «швидку». Чоловік впав, отримав забої та зателефонував медикам. Коли ж після надання допомоги його відвезли у лікарню, 42-річний пацієнт вирішив втекти. Це видалось підозрілим медикам і вони розповіли про чоловіка поліції.

Випадок трапився в селі Острів поблизу Тернополя. «Швидка» приїхала до 42-річного чоловіка, який заявив, що отримав забої після падіння з висоти. Йому надали першу медичну допомогу і вирішили везти в лікарню. Але поки медики оформляли документи у приймальному відділені, пацієнт зник. Про підозрілу поведінку 42-річного чоловіка медики розповіли поліцейським і ті виявили, що мешканця Тернопільщини вже сім років розшукують за підозрою у вбивстві.

«У 2014 році підозрюваний працював у Києві. Під час розпиття спиртних напоїв між товаришами розгорівся конфлікт, в ході якого один вдарив іншого ножем. Після вбивства чоловік втік та переховувався. Зараз йому інкримінують ст. 115 ККУ (умисне вбивство)», – повідомила 11 червня поліція Тернопільщини.

42-річного жителя Чортківського району затримали і того ж дня доправили до Києва, де йому мають обрати запобіжний захід. Якщо його вина у вбивстві підтвердиться, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.