Батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят

У місті Буча Київської області 15-річна дівчина застрелила з рушниці 16-річного хлопця під час «фотосесії» для соціальних мереж. Про це повідомили у поліції Київської області

У поліції кажуть, що четверо школярів після складання ЗНО пішли до приватного будинку одного із підлітків. Там вони взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж.

«В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці», – написав керівник поліції Київщини Андрій Небитов у Facebook.

Наразі поліція Київщини з’ясовує усі обставини трагічної події. Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «вбивство через необережність».

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

Як інформував ZAXID.NET, 7 червня на Херсонщині 9-річний хлопчик поранив із рушниці свою бабусю.