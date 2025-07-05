Богдан Максимець адміністрував групу про місця роботи співробітників ТЦК

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю селища Куликів Богданові Максимцю за розголошення у Viber-спільноті місць перебування співробітників ТЦК. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, Богдан Максимець у період з вересня 2024 до березня 2025 року, використовуючи власний іРhоnе 16 Рго адміністрував Viber-канал, де поширював, а також модерував повідомлення від інших учасників про дати і місця проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення у межах мобілізації, чим перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

Обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Зорян Оприск визнав Богдана Максимця винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч.1 ст.114-1 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавленні волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.