Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок міцевому мешканцю, який адміністрував канал у месенджері Viber, де публікував інформацію про місця роздачі повісток працівниками ТЦК. Суд звільнив закарпатця від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, закарпатець Ярослав Мадар, за даними правоохоронців, у квітні-травні 2024 року поширював у групі в месенджері Viber інформацію про перебування працівників ТЦК, які роздавали повістки військовозобов’язаним у Тячівському районі. Учасниками цієї групи були понад 11 тисяч людей.

Закарпатця розшукали правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу через перешкоджання діяльності ЗСУ чи інших військових формувань. У суді обвинувачений розповів, що «невідома йому людина» запропонувала адмініструвати Viber-групу про місця роздачі повісток, на що він погодився. Ярослав Мадар стверджує, що розмістив 10 дописів та його викрили правоохоронці.

Справу розглянула суддя Мирослава Стецюк, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ чи інших військових формувань. Вона призначила 5 років тюрми для закарпатця, але звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.