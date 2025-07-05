У пологовому відділенні ЛОКЛ акушерка побила колегу

Личаківський районний суд Львова виніс вирок акушерці пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні Анні Федорчак, яка побила колегу у пологовому залі набором інструментів для пологів. За умисне легке тілесне ушкодження акушерці присудили 850 грн штрафу.

За матеріалами справи, інцидент стався 9 жовтня 2024 року близько 1:00 ночі у приміщенні Львівської обласної лікарні. Під час раптового конфлікту Анна Федорчак завдала своїй колезі-акушерці, яка працює старшою зміни, Валентині Зубачик удар у обличчя набором металевих інструментів для пологів. У результаті постраждала отримала синці та гематоми на скроні та біля ока. Тілесні ушкодження експерти кваліфікували як легкі.

У суді обвинувачена Анна Федорчак свою вину заперечила, заявивши, що справа сфабрикована і потерпіла надала неправдиві покази. За її словами, набір інструментів травмував колегу, коли та намагалася вирвати їх з рук.

Не зважаючи на заперечення, вина обвинуваченої була доведена матеріалами справи, зокрема, інцидент підтвердила свідок подій. Свідок пояснила, що обвинувачена свідомо завдала сильний удар металевими інструментами потерпілій.

Суддя Григорій Жовнір визнав Анну Федорчак винною в заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 125 ККУ) та покарав її штрафом у розмірі 850 грн. Також нападниця має компенсувати постраждалій завдану моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.