Інцидент трапився 3 липня у провулку Крива Липа

Працівник Галицької районної адміністрації Львова у неадекватному стані нападав на перехожих та відвідувачів ресторану в центрі міста. Його затримала поліція, а після розголосу працівника з райадміністрації звільнили.

У день четверга, 3 липня, місцеві телеграм-канали Львова оприлюднили відео, на якому чоловік у стані сильного емоційного збудження агресивно кидається на перехожих проїзду Крива Липа, лається та навіть нападає на відвідувача одного з ресторанів. При цьому, він демонстрував посвідчення працівника Галицької РА.

Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що чоловік справді віднедавна працював у Галицькій райадміністрації. Він родом із Одещини, а у 2024 році пройшов стажування в межах програми «Перший кар’єрний крок».

«Галицька адміністрація прийняла рішення про його звільнення, адже така поведінка є абсолютно неприйнятною для працівника органів місцевого самоврядування. Адміністрація просить вибачення перед усіма, кого могла образити ця ситуація», – додали в ЛМР.

Після інциденту чоловіка затримали працівники поліції, які перевіряють, чи не вживав він наркотики або алкоголь.