11 листопада 2024 року 21-річний хлопець напав на колишнього працівника Сихівської РА

Сихівський районний суд Львова відправив на примусове лікування 21-річного вбивцю колишнього працівника Сихівської районної адміністрації Михайла Костецького. Суд визнав, що в момент злочину він не міг усвідомлювати свої дії через хронічну шизофренію.

Інцидент трапився 11 листопада 2024 року на сходовій клітці багатоповерхівки на вулиці Вернадського, 34 на Сихові. Під час раптового конфлікту 21-річний хлопець напав на Михайла Костецького та сильно його побив. Від отриманих травм він помер. Пізніше слідчі зʼясували, що того ж вечора на сходах він побив ще одну жінку, однак вона отримала легкі травми.

Під час досудового слідства судово-психіатрична експертиза виявила, що 21-річний нападник страждає хронічною параноїдною шизофренією. Слідчі встановили, що під час вчинення злочину він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому правоохоронці просили відправити його на лікування.

Враховуючи обставини справи, суддя Оксана Безпальок ухвалила відправити нападника на примусове лікування в Обласну психіатричну лікарню села Орлівка Рівненської обласної ради під суворим наглядом. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.