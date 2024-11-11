Підозрюваний вдарив кілька разів сусіла по голові

Львівські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві сусіда. Трагічний випадок трапився ввечері 11 листопада на сходовій клітці багатоповерхівки на вулиці Вернадського, що у районі Сихів.

Як зазначили у поліції, виклик надійшов близько 19:00. На сходах житлового будинку виявили тіло літнього мешканця.

«У під’їзді між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого зловмисник, 21-річний львів’янин, завдав кілька ударів руками потерпілому в голову. Від отриманих травм 66-річний чоловік помер на місці», – розповіли у поліції.

Інцидент між сусідами виник на сходовій клітці (фото поліції)

До силового затримання підозрюваного залучили бійців спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до п’ятнадцяти років. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).