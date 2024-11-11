Жительку Радехова затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід

Поліція затримала 40-річну мешканку Радехова, яка під час конфлікту вдарила ножем свого співмешканця. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 8 листопада близько 23:00 до поліції звернулись медики, які, прибувши на виклик в один із будинків на вулиці Лисенка у Радехові, виявили чоловіка з ножовим пораненням та госпіталізували його.

Як встановили правоохоронці, між 38-річним власником помешкання та його співмешканкою, 40-річною місцевою жителькою, виник побутовий конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем. Незважаючи на зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні.

Жительку Радехова затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Їй повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.