У Німеччині чоловік вистрелив у 41-річного українця

У німецькому місті Хемніц [Chemnitz], що у федеральній землі Саксонія, 40-річний чоловік вистрелив в українця з вікна багатоповерхівки. Про це у суботу, 5 липня, повідомили німецькі новинні сайти n-tv та Sächsische Zeitung.

Подія трапилась у п’ятницю, 4 липня, між 20:00 та 22:15 за місцевим часом у житловому районі Зонненберг. За даними правоохоронців, 40-річний чоловік відкрив вогонь з вікна багатоповерхівки та влучив у 41-річного українця, який перебував на вулиці.

Постраждалого доставили до лікарні із пораненням руки, наразі він перебуває у медичному закладі, однак відомо, що його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці визначили квартиру, з якої був здійснений постріл, та затримали стрільця. У нього вилучили газовий пістолет зі сталевими кулями. Зазначається, що для затримання злочинця залучили сили спеціального призначення. Наразі стрілець перебуває під вартою, правоохоронці з’ясовують мотив злочину.

Нагадаємо, 30 червня німецькі правоохоронці повідомили про затримання 16-річного українця, який зізнався у вбивстві 32-річної жінки та її однорічної доньки. Обидві жертви також з України.