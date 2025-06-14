Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нападу на українця

У німецькому Берліні невідомі люди напали з ножем на 51-річного українця, який гуляв із собакою. Напад на нього скоїли після того, як почули від нього українську мову, повідомили у пресслужбі поліції Берліну у суботу, 14 червня.

За даними правоохоронців, напад на українця стався вранці 14 червня, коли той вигулював собаку в парку Юнгфернхайде у північно-західній частині Берліну. У пресслужбі поліції повідомили, що двоє невідомих чоловіків підійшли до 51-річного українця, почувши як той дає команди своєму собаці українською мовою.

«Після цього двоє невідомих нападників нібито запитали його про національність. Він стверджував, що є українцем, і один із нападників вдарив його ножем у живіт», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка госпіталізували із ножовим пораненням. Наразі його життю нічого не загрожує.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини нападу. Двох нападників наразі не розшукали.

Нагадаємо, в лютому 2025 року у Німеччині засудили до довічного ув’язнення подружжя, яке вбило українку та її матір, щоб викрасти у них немовля. Вбивство подружжя скоїло у березні 2024 року – злочинці підмішали седативні препарати в їжу українок, вбили їх ударами по голові. Тіло 51-річної жінки скинули в річку Рейн, а її 27-річної доньки – спалили.

Після цього подружжя викрало немовля, якому було всього п’ять тижнів. Наразі дитина проживає в Україні з 21-річною сестрою загиблої Маргарити, яка планує удочерити дівчинку і вже подала заяву у відповідні органи.