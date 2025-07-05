Компанія завершила свою безоплатну консультативну роботу над фондом розвитку України

Інвестиційна компанія BlackRock припинила пошук інвесторів для багатомільярдного фонду відновлення України. Про це повідомив у суботу, 5 липня, Bloomberg з посиланням на джерела.

Віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд розповідав, що компанія планувала створити консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати відновлювальні роботи в Україні на щонайменше 15 млрд дол. Фонд мав залучити щонайменше 500 млн дол. від урядів, державних банків розвитку та інших донорів, а також 2 млрд дол. від приватних інвесторів. Проте у січні 2025 року BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі дедалі більшої невизначеності щодо майбутнього України.

Представник BlackRock зазначив, що компанія завершила свою безоплатну консультативну роботу над фондом розвитку України у 2024 році та сьогодні не має жодного активного мандата на співпрацю з Києвом.

«Тим часом Франція працює над пропозицією щодо створення фонду, який замінить скасовану ініціативу BlackRock, але незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США», – додають у Bloomberg.

Нагадаємо, у лютому 2025 року повідомляли, що загальна вартість реконструкції та повоєнного відновлення в Україні становить 524 млрд дол. протягом наступного десятиліття.