Загальна вартість реконструкції та повоєнного відновлення в Україні становить 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття. Загальний збиток продовжує зростати, насамперед у критично важливих галузях, таких як енергетика і житло. Про це йдеться у звіті RDNA4 (Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України) Світового банку.

Згідно зі звітом, який враховує втрати від початку війни в лютому 2022 року до 31 грудня 2024 року, прямі втрати інфраструктури оцінили у 176 млрд доларів. Торік ця сума становила 152 млрд.

Найбільше постраждали галузі транспорту, енергетики, торгівлі, промисловості, освіти та житла.

Пошкоджено або зруйновано 13% всього житлового фонду країни, що вплинуло на понад 2,5 млн домогосподарств. В енергетичному секторі зафіксовано зростання пошкоджених або зруйнованих об’єктів на 93%, зокрема у сфері генерації, передання та розподілу електроенергії.

У всіх галузях найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області, на які припадає близько 72% загальних збитків.

Як йдеться у звіті, потреба у фінансуванні відновлення зросла до 524 млрд доларів порівняно з 486 млрд доларів минулого року. Поточна оцінка не враховує кошти, які вже витрачені на відновлення та відбудову.

Найбільше потрібно для відновлення соціальних секторів – 185,4 млрд доларів, насамперед це житло. На інфраструктурні галузі необхідно 169 млрд доларів, з них на енергетику – 67,8 млрд доларів.