ППО знешкодила 292 ворожі БпЛА

У ніч на суботу, 5 липня, російські війська атакували Україну 322 безпілотниками. Основний удар ворог спрямував на Хмельниччину. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що в ніч на суботу противник атакував Україну 322 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряні цілі запускали з кількох напрямків, а саме: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталове.



Основний напрямок удару був спрямований на Хмельниччину, місто Старокостянтинів.



Повітряні сили зазначають, що ППО знешкодила 292 ворожі БпЛА:

157 – збито вогневими засобами ураження,

135 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», – додають у дописі.

Голова Хмельницької ОВА Cергій Тюрін уточнив, що в області збили 42 ворожі дрони.

«Місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 липня, російські війська завдали один із найбільш масштабних повітряних ударів по Україні. Ворог випустив 539 дронів та 11 ракет.