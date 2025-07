The New York Post закликала Трампа надати Україні зброю

Редакція однієї з найбільших американських газет The New York Post, яку вважають улюбленим ЗМІ Дональда Трампа, закликала президента США підтримати Україну й надати їй озброєння. Відповідний заклик журналісти опублікували у п’ятницю, 4 липня.

У своєму зверненні журналісти The New York Post наголосили, що очевидною перешкодою для миру в Україні є російська збройна агресія. The New York Post пригадали нещодавню розмову Трампа з Путіним, під час якої російський диктатор вкотре дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню.

«Путін знову наполягав на тому, що не бажає припинення вогню, доки не будуть усунені “першопричини” конфлікту. Але для Путіна “першопричиною” є існування України. Після вашого заклику [припинити вогонь] він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, вбивши щонайменше одну людину», – наголосили журналісти.

Також у своїй публікації The New York Post звернула увагу, що нещодавно Пентагон припинив постачання Україні ракет для систем ППО та безпілотників, необхідних для захисту мирних жителів України та Києва. Журналісти наголосили, твердження, що постачання зброї Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам та вичерпує американські збройні запаси, – «це зовсім не так». Редакція наголосила, що деяка зброя вже перебувала у Польщі, крім того, Україна частково оплачує постачання озброєння коштом конфіскованих російських активів та європейських грантів, що «є стимулом для промисловості США виробляти більше».

Крім того, зауважила газета, спостерігаючи за боротьбою України, США отримує важливі розвідувальні дані, а також інформацію про технології виробництва сучасних безпілотників та ракет для ППО.

The New York Post також звернула увагу на те, що Росія не є вигідною країною для економічної співпраці, оскільки Путін витрачає всі ресурси на війну проти України.

«Це [Росія] вмираюча терористична держава. Путін готовий пролити кров свого народу в намаганнях зберегти свою імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, це загрожуватиме не лише Європі», – зауважила редакція.

На думку журналістів, перемога Путіна над Україною спонукатиме Китай об’єднатися з Росією для війни проти США.

«Росія і Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам. Одна ракета, “збережена” на складі сьогодні, – це 50 ракет, які нам доведеться випустити в майбутньому», – підсумувала The New York Post.

Нагадаємо, 3 липня під час розмови з журналістами Дональд Трамп визнав, що Росія не збирається припиняти війну проти України. Такий висновок президент США зробив після спілкування телефоном з російським диктатором Владіміром Путіним.

Ще раніше, під час пресконференції на саміті НАТО у Гаазі 25 червня, Дональд Трамп допустив, що Путін може захотіти розпочати війну проти інших країн.