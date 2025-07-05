Унаслідок ДТП з квадроциклом підлітка отримала важкі травми

У п’ятницю увечері, 4 липня, у Старому Селі Давидівської громади поблизу Львова 15-річний підліток не впорався з керуванням квадроцикла та перекинувся. У результаті 16-річна пасажирка госпіталізована до лікарні з важкими травмами.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА, близько 19:30 у Старому Селі на вул. Підзамче 15-річний місцевий мешканець, керуючи квадроциклом марки AODES 650, не впорався з керуванням та перекинувся.

Урезультаті ДТП 16-річна пасажирка квадроцикла, мешканка Старого Села, госпіталізована до львівської лікарні святого Миколая з діагнозом: «тупа травма грудної клітки, забій грудної клітки, тупа травма живота з пошкодженням внутрішніх органів, внутрішня черевна кровотеча».

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.