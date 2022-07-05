У лобовому зіткненні квадроцикла з фурою постраждав 26-річний пасажир

22-річний мешканець Яремче під час катання на квадроциклі врізався у вантажівку MAN. За даними поліції, чоловік був п’яний, не впорався з керуванням і на швидкості в’їхав у фуру, яка рухалася назустріч. Внаслідок ДТП травмувався 26-річний пасажир квадроцикла, його доставили до лікарні. Сам водій не постраждав.

Як у вівторок, 5 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався близько 13:00 у понеділок, 4 липня. 22-річний мешканець Яремче перевищив швидкість і зіткнувся із вантажівкою MAN. За кермом вантажівки перебував 32-річний чоловік. Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння виявилося, що водій квадроцикла у шість разів перевищив допустиму норму алкоголю – 1,21 проміле. Водій вантажівки – тверезий.

«Поліцейські встановили, що 22-річний водій, місцевий мешканець, керуючи квадроциклом, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення вантажівкою МАН, яка рухалась у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП 26- річного пасажира квадроцикла з травмами госпіталізовано до медзакладу», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 22-річного мешканця Яремче затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.