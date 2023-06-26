Унаслідок зіткнення пасажир квадроцикла отримав важку травму голови

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав винним у вчиненні п’яної ДТП адміністратора готелю у Яремчі Івана Яворського. Чоловік керував квадроциклом та вчинив лобову аварію з вантажівкою. Суд призначив винуватцю ДТП 42,5 тис. грн штрафу та заборонив протягом п’яти років керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, аварія трапилась торік на початку липня. Нетверезий водій незареєстрованого квадроцикла Outlander їхав ґрунтовою дорогою (Гірська) у Яремчі в напрямку траси Львів – Мукачево та перевозив одного пасажира. У чоловіка не було посвідчення водія відповідної категорії.

Іван Яворський не впорався з керуванням, виїхав на протилежну частину дороги, де вчинив лобове зіткнення з вантажівкою MAN F 2000. Унаслідок зіткнення пасажир квадроцикла отримав важку травму голови.

У матеріалах справи вказано, що водій квадроцикла працює адміністратором у готельному комплексі «Бубо Бубо Яремче». Цей комплекс розташований на вул. Гірській, неподалік від нього й трапилась ДТП.

Повідомляючи про цю ДТП, поліція вказувала, що у 22-річного водія квадроцикла виявили 1,21 проміле алкоголю. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Наталія Єрмак, яка визнала Івана Яворського винним у вчиненні п’яної ДТП, яка призвела до тяжких тілесних ушкоджень. Водія оштрафували на 42,5 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом п’яти років. На вирок ще може бути подана апеляція.