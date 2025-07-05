Найкрасивіші локації для фотосесій у лаванді

Лаванда – одна з найулюбленіших рослин для тих, хто любить квіткові фотосесії. Зараз саме час її цвітіння, тож встигайте зробити сезонні фото, насолодитись пахощами та насиченістю фіолетових барв. Департамент спорту, молоді та туризму ЛОВА підготував добірку найпопулярніших лавандових локацій Львівщини. Вирушайте у лавандові поля – місця краси, натхнення, пахощів і красивих кадрів.

Лавандова гора

с. Воля Якубова, Дрогобицький район

Ця еколокація розташована на території еколандшафтного парку «Козацька Слобода “Раковець”». Там росте 20 тисяч кущів лаванди: фіолетові поля милують око з червня до липня. Найулюбленіша інстаграм-локація цього місця – гойдалка щастя. Пагорб створили з мулу озер, а на його вершині – козацька фортеця з пабом, тюбінгом, атракціонами і розвагами.

5-6 липня у «Лавандовій горі» відбудуться автоперегони – фестиваль швидкості. Там відкриють першу в Україні стаціонарну трасу для паралельних автоперегонів. Початок – 5 липня о 14:00.

Лавандова гора працює щодня з 9:00 до 20:00. Вхід: 50 грн. Деталі за телефоном 067 657 22 21 та на сайті.

Поле щастя

об’їзна Львова, між Ямполем і Підбірцями

Тисячі ароматних кущів лаванди можна відшукати за 20 хвилин їзди від центру Львова. На території працює кав’ярня з лавандовою кавою, напоями та стравами для перекусу. Відвідувачі приїжджають сюди на сімейні фотосесії, love story або просто відпочити серед фіолетових кущів.

Графік роботи: п’ятниця-неділя, 11:00-19:00. Вхід: 200 грн, діти до 12 років та ветерани із родинами – безкоштовно.

Запис на фотосесії: 097 634 23 39. Деталі: 068 000 10 07 та в Instagram.

Бутік-вілла «Прованс»

с. Буковинка

Тут лаванду висадили, щоб дарувати радість гостям. Вони насолоджуються ароматом лаванди та чебрецю, гірськими краєвидами Карпат. Лаванда на цій локації лише починає розквітати.

Деталі: 067 898 22 52 та в Instagram.

Lavender Farm

с. Зашків

Це затишне сімейне господарство з красивими фотолокаціями, зоною відпочинку та сувенірною крамничкою. Там ви можете придбати саше з органічної лаванди. Крім фіолетових полів для фотосесії можна орендувати яблуневий сад.

Оренда поля: 1000 грн/год (до 4 осіб), ще 150 грн з кожну додаткову людину. Передплата: 50% У вартість входить користування плетеними кошиками, парасолями, стільцями в стилі прованс, капелюшками, сухоцвітами, пледами, подушками, стрічками.

Графік роботи: з 5:00 до 22:00. Деталі: 097 408 99 99 та в Instagram.

Stavky Country Club

с. Жовтанці

Затишний екокомплекс, на якому засаджені лавандою два поля – на 400 і 2000 кущів. Для красивих світлин є арка, альтанка, тематичні стежки та панорамні куточки. Додому можна придбати саджанці лаванди. Графік роботи: 10:00–19:00

Вхід: 100 грн, діти до 10 років – безкоштовно. Професійна фото- та відеозйомка – 800 грн/год. Деталі: 068 100 06 88 або Instagram.

Lavender Dream House

с. Малехів

Тут можна орендувати затишний будиночок в оточенні 600 кущів лаванди. Це ідеальне місце для відпочинку, фотосесій та приємного проведення часу з друзями чи сім’єю. На локації є BBQ-зона, басейн, сауна, для фотосесій надають реквізит.

Подобова оренда: у будні – 4300 грн, у вихідні – 5300 грн. Деталі: 097 307 86 49 та Instagram.

Лавандові пагорби

с. Віняви, вул. Лавандова

Це найвище лавандове поле Львівщини: 342 м над рівнем моря, звідки можна милуватися краєвидами на Карпати. 28 тисяч кущів англійської вузьколистої лаванди оформлені у фотозони. Поруч є кіоск та дитячий майданчик. Поле можна орендувати для особливих подій.

Графік роботи: щодня, 10:00-20:00. Вхід: 150 грн, військові – 100 грн, діти до 6 років – безкоштовно. Деталі: 093 754 70 44 та Instagram.