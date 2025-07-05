На Рівненщині у ДТП загинув 49-річний чоловік

У суботу, 5 липня, на Рівненщині сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинув 49-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась близько 12:30 на трасі «Київ-Чоп» біля села Верба Дубенського району. Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, попередньо встановили, що 70-річний житель району, який керував Audi Q7, збив 49-річного чоловіка, який на узбіччі ремонтував вантажівку.

«Від отриманих травм він загинув: медики швидкої лише констатували смерть потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років. Також винуватця ДТП можуть позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 3 липня у селі Олександрія Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з легковиком загинув 21-річний мотоцикліст.







