Смертельна ДТП сталася в листопаді 2024 року в Рудках

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Турки Юрію Гімзі, який листопаді 2024 року в нетверезому стані за кермом легковика Seat Toledo на смерть збив пішохода в місті Рудки. Винуватцю ДТП присудили п’ять років в’язниці.

За матеріалами справи, ДТП сталася увечері 27 листопада 2024 року близько 19:45 у місті Рудки на вул. Івана Франка. 25-річний Юрій Гімза у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Seat Toledo на швидкості збив 69-річного пішохода, який йшов проїзною частиною. У результаті пішохід отримав важкі травми та помер у реанімації Дрогобицької лікарні.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Повідомив, що не втік з місця ДТП та сам викликав швидку допомогу, добровільно частково відшкодував дружині померлого витрати на лікування та поховання потерпілого. У вироку зазначається, що винуватець ДТП був мобілізований до війська на посаду бойового медика.

Суддя Тетяна Кущ визнала Юрія Гімзу винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін. Вирок ще може бути оскаржений.