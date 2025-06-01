Автобус був без пасажирів

На Львівщині патрульні поліцейські зупинили водія міжобласної маршрутки за порушення ПДР. З’ясувалося, що він був у нетверезому стані. Про це у неділю, 1 червня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Водія маршрутки за порушення ПДР зупинили у п’ятницю, 30 червня, на автодорозі Київ - Чоп. Водій їхав посередині дороги на роздільній смузі, а потім під час зупинки не увімкнув поворот. Автобус був без пасажирів.

Під час спілкування із 55-річним водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав результат — 2,97 проміле.

Драгер показав результат — 2,97 проміле (фото патрульної поліції)

На порушника склали протокол за керування транспортним засобом в стані спʼяніння. Також винесли постанову за порушення ПДР.