На вул. Митрополита Андрея патрульні зупинили водія автомобіля ЗАЗ за порушення правил дорожнього руху

У п’ятницю ввечері, 30 травня, у Львові патрульні виявили п'яного 17-річного водія автомобіля ЗАЗ. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

На вул. Митрополита Андрея патрульні зупинили водія автомобіля ЗАЗ за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що за кермом перебував 17-річний хлопець.

Під час спілкування із порушником інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. На місце події приїхав батько хлопця. У його присутності провели перевірку на пристрої Drager, який показав результат — 1,91 проміле.

Перевірку на алкоголь провели у присутності батька хлопця (фото патрульної поліції)

На хлопця склали два протоколи — за керування транспортним засобом у стані спʼяніння та за керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.