Автобуси надійшли в місто на початку грудня

У Чернівцях на маршрути громадського транспорту 13 січня випустили чотири нові автобуси. Транспорт закупили на гроші з місцевого бюджету восени 2024 року. В автобусах є валідатори, пандуси, системи підрахунку пасажирів та світлодіодні табло.

Нові автобуси українського виробництва Isuzu-Ataman привезли в Чернівці на початку грудня 2024 року. Про це повідомив міський голова Роман Клічук.

«Валідатори, пандуси, системи підрахунку пасажирів та світлодіодні табло – усе це зробить поїздки містом зручними та комфортними. Наразі автобуси проходять необхідне технічне обслуговування, і вже скоро курсуватимуть маршрутами міста», – розповів міський голова Чернівців.

13 січня новий транспорт почав курсувати на комунальних маршрутах, повідомили в комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління».

Тепер громадського транспорту буде 98 одиниць: 46 автобусів та 52 тролейбуси. «Зокрема, збільшиться кількість автобусів на маршрутах: №1, ;№ 5, №9, №29, №34. Тролейбусів стане більше на маршрутах: № 2, № 3 та №5», – додали в комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління».

Також в комунальному підприємстві зазначили, що до кінця 2025 року в Чернівців має надійти 15 нових тролейбусів.