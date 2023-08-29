До пакета озброєння увійдуть HIMARS та Javelin

Сполучені Штати Америки передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 250 млн доларів. Про це повідомив у вівторок, 29 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен.

За даними Ентоні Блінкена, до пакета військової допомоги увійдуть ракети для ППО, боєприпаси та обладнання для розмінування. Точну кількість військових одиниць не уточнюється.

«Сьогодні ми анонсуємо наступний пакет військової допомоги для України, щоб вона могла захистити свою територію та людей. Пакет містить серйозні можливості для допомоги Україні на полі бою», – повідомив Ентоні Блінкен.

Хоч точна інформація про пакет допомоги відсутня, у заяві Ентоні Блінкен уточнив, що йдеться про озброєння на суму 250 млн доларів, серед якого:

ракети AIM-9M для ППО;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артснаряди;

обладнання для розмінування;

ПТРК Javelin та інші протитанкові системи;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для усування перешкод;

запчастини до техніки;

машини швидкої допомоги.

Окрім того, пакет передбачатиме фінансування послуг, навчання військових та транспортування озброєння.

Нагадаємо, 25 серпня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що США почнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні 2023 року. Навчання відбуватимуться на території США, на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.