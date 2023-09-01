Десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині і вже у вересні будуть доставлені в Україну

Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня. Про це повідомляє американське видання Politico із посиланням на офіційного представника Міністерства оборони та іншого джерела, яке побажало залишитись анонімним.

За словами співрозмовника, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині на завершальному етапі ремонту, після цього їх відправлять в Україну.

«США зобов'язуються прискорити поставку 31 танка в Україну до осені», – заявив речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл, однак відмовився назвати конкретні терміни.

Ця новина з’явилася після того, як офіційні особи США та України заявили, що Україна вперше прорвала основну лінію оборони Росії на південному сході країни, що дало надії на те, що Київ зможе почати відвойовувати значні території.

Інший чиновник Пентагону попередив, що хоча цей крок знаменує відчутний успіх у поки що повільному контрнаступі України, його не слід розглядати як значний прорив. Російські війська залишаються закріпленими вздовж лінії фронту протяжністю майже 1000 км, і українські військові мусять прориватися через заміновані росіянами поля. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть Києву перевагу, яка їм потрібна, щоб подолати запеклу оборону Росії.

Politico пише, що група українських військових завершила програму підготовки на американських танках M1 Abrams. Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині. Танки Abrams є частиною близько 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, танки Challenger з Великої Британії та легкі танки Leclerc з Франції.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Історія створення машини починається зі створення танка MTB-70. Це був спільний проект Сполучених Штатів та Німеччини 1960-х. Він розділився на дві гілки – майбутній німецький Leopard 2 та майбутній американський M1 Abrams.

Танк є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP8, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.