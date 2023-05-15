Танки Abrams беруть участь у стрільбах на польсько-американських військових навчаннях у Польщі, вересень 2022

До Німеччини доставили 31 танк Abrams від США для навчання українських військових. Про це на брифінгу в понеділок, 15 травня, повідомив речник Пентагону Пет Райдер, пише «Суспільне».

«Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams уже доставлений у Німеччину для тренувань українських військових. Навчання мають розпочатися у найближчі кілька тижнів. Як ми вже заявляли раніше, ці навчання мають підготувати українських військових, щоб здійснювати успішні операції на полі бою, і захищати народ України», – сказав він.

Генерал також пояснив, чому ці танки призначені для навчання і не будуть передані на поле бою в Україну. За його словами, 31 танк призначений лише для навчання і не обов’язково мають бойові можливості. А танки, які США відправлять Україні, зараз модернізують, вдосконалюють і готують саме для України, щоб доставити їх до кінця цього року.

Речник Пентагону також сказав, що у США досі немає жодної інформації про те що Китай відправляє зброю Росії.

«І ми досі ведемо перемовини з Китаєм щодо цього. І попередили їх про негативні наслідки в разі надсилання зброї Росії», – сказав речник Пентагону.

Раніше телеканал Sky News повідомив, що 31 танк M1A1 Abrams, які США передали для навчання українських військових, прибули до порту німецького міста Бремерхафен. Тренування почнуться приблизно через два-три тижні.

Нагадаємо, рішення про надання Україні танків Abrams президент США Джо Байден ухвалив 25 січня 2023 року. Водночас перед цим у Штатах неодноразово відмовляли Україні в цих танках, пояснюючи це тим, що їхнє обслуговування дуже дороговартісне. Однак після того, як Німеччина ухвалила рішення про надання Україні своїх танків Leopard, США змінили рішення.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Історія створення машини починається зі створення танка MTB-70. Це був спільний проект Сполучених Штатів та Німеччини 1960-х. Він розділився на дві гілки – майбутній німецький Leopard 2 та майбутній американський M1 Abrams.

Танк є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP8, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.