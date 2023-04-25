Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України

Велика Британія відправила українським військовим тисячі боєприпасів для переданих танків Challenger 2, зокрема снаряди з оболонками зі збідненого урану, які можуть вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту, повідомив державний міністр Збройних сил Джеймс Гіппі у відповідях на сайті парламенту Сполученого Королівства.

З міркувань безпеки, політик відмовився коментувати, скільки таких боєприпасів уже було використано на території України. За його словами, Лондон також не контролює точні місця застосування цих озброєнь.

«Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, з яких ЗСУ ведуть вогонь в Україні з використанням снарядів зі збідненим ураном», – додав Гіппі у відповіді на запит депутата Кенні Макаскілла.

Також Макаскілл запитав посадовця Міноборони про те, чи зобов’язане британське міністерство допомагати згодом у знешкодженні снарядів зі збідненим ураном. Хеппі відповів, що обов’язку такого немає, однак Великобританія прагне взяти участь у відновленні України після війни.

«Ми як і раніше прагнемо допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, успішною та вільною, і ми підтримуємо низку заходів, спрямованих на задоволення нагальних потреб України, відновлення необхідної інфраструктури та послуг, а також закладення основи для її довгострокового відновлення та післявоєнної реконструкції», – зазначив міністр збройних сил Великобританії.

Нагадаємо, про плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном стало відомо у березні.

Міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров поспішив заявити, що постачання таких боєприпасів Україні «погано скінчиться» для Британії. При цьому в Лондоні уточнили, що у рішенні поставити танкові снаряди, що містять збіднений уран, немає ядерної загрози.

4 березня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив про готовність Британії передати Україні 30 танків Challenger 2 – це вдвічі більше, ніж було заплановано раніше. Таке рішення, за словами посла, зумовлене візитом президента України Володимира Зеленського до Великої Британії в лютому.