На сході Латвії вправ російськи БпЛА

У Резекненському краю на сході Латвії впав російський військовий безпілотник. Про це повідомили у міністерстві оборони Латвії у неділю, 8 вересня.

Подія трапилась у суботу, 7 вересня. За попередніми даними, російський безпілотник зайшов у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

«Національні Збройні сили виявили прибуття безпілотного літального апарату на територію Латвії, а також спостерігали за його рухом і визначили місце падіння», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні сили Латвії проінформували про інцидент правоохоронців, відповідальних державних службовців, а також командування НАТО.

«Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно», – зазначив президент Латвії Едгарс Ринкевичс.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що до МЗС викликали представника російського посольства. Він має прибути у понеділок, 9 вересня.

У міноборони Латвії також зазначили, що враховуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Латвія посилить охорону своїх сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод. Крім того, Збройні сили країни посилять протиповітряну оборону на східному кордоні.

Зазначимо, що Резекненський край Латвії розташований приблизко за 30 км від Білорусі.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 7 вересня, російські військові випустили по Україні 67 безпілотників типу Shahed. Українська ППО збила 58 російських ударних БпЛА. Ще щонайменше шість дронів-камікадзе вийшли з повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії та Білорусі. Ще три – впали під впливом РЕБ.