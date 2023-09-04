Вибухи прогриміли в одному з прикордонних регіонів Румунії поблизу Ізмаїльського порту

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські ударні безпілотники, які атакували Одеську область, залетіли та здетонували на території Румунії. Ситуацію прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко, зазначивши, що Росія несе загрозу країнам НАТО. Румунія своєю чергою заявила, що безпілотники Росії не несли військової загрози для країни.

Безпілотники атакували Ізмаїльський порт на Одещині. Порт розташований на ріці Дунай, яка розділяє Україну та Румунію 400-метровим річищем. Окупанти застосували щонайменше 17 дронів для атаки на область, а кілька з них залетіли на територію Румунію. Місце, де впали безпілотники, Олег Ніколенко не уточнив.

«За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – повідомив Олег Ніколенко.

Він закликав країни-партнери прискорити надання сучасної ППО для України. Крім того, Ніколенко закликав передати Україні бойову авіацію, яка допоможе захистити інфраструктуру України та прилеглих держав.

Міністерство оборони Румунії відреагувало на падіння безпілотників, заявивши, що БПЛА Росії не становили військової загрози для країни. «Відповідальні структури Міноборони в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені. Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії», – повідомили у прес-службі Міноборони Румунії.

Зазначимо, Румунія приєдналась до НАТО у 2004 році разом з Литвою, Латвією, Естонією, Словаччиною, Словенією та Болгарією. Згідно зі Статтею 5 Північноатлантичного договору, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени НАТО вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Як інформував ZAXID.NET, 4 вересня росіяни атакували Одещину та Дніпропетровщину 32 ударними дронами Shahed. 23 з них вдалося збити ППО, проте влучання також були. Внаслідок атаки в Одеській області пошкоджено і складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Влучання було і на Дніпропетровщині, де спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.