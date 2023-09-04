На Одещині та Дніпропетровщині є влучання

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками. Йдеться про масштабну атаку БПЛА на Одещину та Дніпропетровщину, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 4 вересня.

За даними Повітряних сил України, 4 вересня ППО вдалося збити 23 безпілотники, які атакували області. Загалом за ніч Росія атакувала Україну 32 БПЛА.

«У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БПЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

ППО збила 23 дрони, які атакували Південь та Схід

Найбільше безпілотників окупанти випустили по Одещині – Олег Кіпер повідомив, що над областю зафіксували 17 дронів Shahed, які атакували регіон понад три години.

«У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано», – повідомив Олег Кіпер.

Про атаку на Дніпропетровщину повідомив Сергій Лисак, який заявив, що вранці над областю сили ППО знищили шість безпілотників Shahed. Водночас є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі, де спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Як інформував ZAXID.NET, 3 вересня Росія також атакувала Одещину ударними дронами. Окупанти випустили по області 25 БПЛА Shahed, 22 з який збила ППО. Атака відбувалася у кілька хвиль.