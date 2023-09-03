В ніч на 3 вересня, росіяни атакували Україну 25 ударними безпілотниками-камікадзе Shahed, 22 із них збила ППО. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, які атакували південні райони Одещини.

22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону розповів, що під ударом ворожих дронів опинився південь Одеської області. З його слів, метою ворога стала портова інфраструктура регіону.