8 вересня російські БпЛА вчергове порушили повітряний простір Румунії

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що його країна не була зобов'язана збивати російський дрон, який залетів на територію Румунії в ніч на 8 вересня. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Agerpres 9 вересня.

За словами прем’єра, Румунія відреагувала на порушення повітряного простору та стежила за ситуацією за допомогою винищувачів F-16. Чолаку додав, що румунська сторона не була зобов'язана вживати якихось заходів.

«Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б», – запевнив глава уряду.

Він також назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність країн-сусідок України реагувати на подібні ситуації.

Втручання російських дронів у простори країн НАТО

Нагадаємо, за інформацією Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня російські дрони вчергове порушили повітряний простір Румунії. Російські БпЛА летіли через Вилкове та Кілію на Одещині, перетнувши українсько-румунський кордон у районі села Сабангія, що в повіті Тулча.

За даними румунського телеканалу Digi24, мешканці румунських населених пунктів Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння об’єктів з повітря. Зокрема, містян Констанци закликали спуститися в укриття. Це не перший подібний випадок з початку повномасштабного вторгнення в Україну, утім румунська влада стверджує, що чинне законодавство не дозволяє їй збивати безпілотники, які входять у повітряний простір країни.

Окрім цього, 7 вересня, у Резекненському краю на сході Латвії впав російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі. Командувач Національних збройних сил Латвії Леонід Калніньш повідомив, що це був російський дрон типу Shahed із вибухівкою.

Керівництво збройних сил заявило, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії, оскільки його метою була не ця країна. Утім Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на падіння російського безпілотника.