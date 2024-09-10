Росіяни часто використовують протирадіолокаційні ракети Х-31П для виявлення українських систем ППО

У ніч проти вівторка, 10 вересня, російська армія вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну. Ворог випустив 48 засобів повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах.

Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму і протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також ворог випустив 46 ударних БпЛА типу Shahed з території Курська і Єйська Російської Федерації.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА», – повідомили в каналі Повітряних сил.

Візуалізація Повітряних сил

Окрім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Російські безпілотники збивали у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Наслідки атаки по Україні 10 вересня

У Сумській ОВА повідомили, що уночі російська армія атакувала інфраструктурні об’єкти області, три ворожі безпілотники збила ППО. Інформацію про наслідки атаки не уточнювали.

Також уночі начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Місцеві ЗМІ повідомляли про серію вибухів у регіоні.

Вранці керівник області розповів, що більшість дронів збили українські захисники – попередньо 14 БпЛА противника. Утім російські дрони влучили у кілька об’єктів, а також є наслідки через падіння уламків збитих безпілотників. Зокрема, у Черкасах травмовані двоє людей. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Окрім цього, виникла пожежа сухостою. Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу уже ліквідували.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі Росія вкотре атакувала область ударними дронами. За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки. Також в одному із населених пунктів пошкоджено господарську будівлю.