На вул. Винниченка змінять рух через ремонтні роботи

На початку наступного тижня, 12-14 серпня, на вул. Винниченка у центрі Львова комунальники проводитимуть заміну аварійної ділянки трамвайної колії. На час ремонтних робіт для руху маршруток та приватного транспорту відкриють частину вул. Винниченка біля Львівської ОВА та обласної ради.

Як розповіли у львівській мерії, на вул. Винниченка, 10-12 ремонтні бригади ЛКП «Львівелектротранс» мінятимуть 50 м аварійної ділянки колії (у напрямку до центру). Роботи триватимуть впродовж трьох днів – 12-14 серпня. Для зручності пасажирів електротранспорту, роботи проводитимуть лише у нічний час, аби не змінювати трамвайного руху за затвердженими маршрутами. Відтак вдень трамваї №1, 2, 7, 9 курсуватимуть за звичним маршрутом, а от автобуси громадського транспорту і приватні авто будуть об’їжджати місце робіт, оскільки там буде демонтовано бруківку. Для об’їзду відкриють вул. Винниченка біля ЛОВА та облради.

«Сьогодні вночі та в ніч з 9 на 10 серпня будуть проводитися підготовчі роботи для заміни трамвайної колії вул. Винниченка,10-12 (в напрямку до центру). А вже з понеділка, 12 серпня, працівники служби колії ЛКП «Львівелектротранс» планують замінити 50 м аварійної колії та, відповідно, провести замощення міжколійного простору бруківкою», – зауважив начальник служби колії ЛКП «Львівелектротранс» Богдан Янішевський.

Перед місцем робіт планують встановити відповідні тимчасові дорожні знаки. Автомобілістів та інших учасників руху просять зважати на зміну схеми дорожнього руху, бути уважними, обирати безпечну швидкість, або альтернативний маршрут.