З понеділка, 22 липня, вулицю Озаркевича повністю закриють для руху автомобілів. Там відремонтують 1200 м2 дорожнього полотна. Роботи триватимуть до кінця липня, повідомили у Львівській міськраді.

За інформацією Галицької районної адміністрації, з понеділка розпочнуть поточний ремонт «великими картами» асфальтобетонного покриття.

«Необхідність ремонту спричинена поганим станом покриття вулиці через значний трафік по ній. А з огляду на те, що вулиця неширока і працюватиме великогабаритна спецтехніка, роботи проводитимемо із перекриттям руху, тому ймовірні незручності для водіїв приватного транспорту», – повідомили у Галицькій районній адміністрації.

Вулицю перекриють для руху транспорту повністю – від вул. Митрополита Андрея до Городоцької. Роботи триватимуть орієнтовно до 30 липня.

Схема об'їзду перекритої вулиці Озаркевича (карта ЛМР)

«Вул. Озаркевича є транзитною вулицею, по якій водії приватних авто їхали зі сторони вул. Бандери, по вул. Митрополита Андрея на вул. Озаркевича і виїздили на Городоцьку. Під час ремонтних робіт краще вже з вул. Бандери повертати на пл. Кропивницького, щоб виїхати на вул. Городоцьку. Інакше, якщо їхати традиційно по вул. Митрополита Андрея до вул. Озаркевича і наткнутися на перекриття, то доведеться об’їздити по вул. Шептицьких. А це вже буде більший шлях», – пояснили в управлінні транспорту ЛМР.

Нагадаємо, детальніше про всі перекриття у Львові можна дізнатися тут. З 22 липня до 1 серпня також перекриють рух транспорту на вул. Щирецькій – на відрізку від Кульпарківської до 1-го Скнилівського провулка. Там прокладатимуть водопровідну мережу.