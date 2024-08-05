Вул. Данила Апостола у Львові ремонтували у 2019-2020 роках

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «НВП Шляхбуд» сплатити департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради 236,3 тис. грн за фактично невиконаний ремонт вул. Данила Апостола в промзоні «Сигнівка». Паралельно суд розглядає кримінальну справу щодо директора компанії-підрядника за службове підроблення та розтрату бюджетних грошей.

Як вказано в матеріалах справи, у жовтні 2019 року ЛКП «Львівавтодор» та ТОВ «НВП Шляхбуд» уклали угоду про капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9а до вул. Курмановича) вартістю 14,5 млн грн. Згодом прокуратура з’ясувала, що підрядник не виконав належним чином роботи, передбачені проєктом, проте отримав оплату за їх виконання. Таким чином бюджети міста втратив 236,3 тис. грн.

Представники ТОВ «НВП Шляхбуд» у суді розповіли, що у 2019-2020 роках виконали всі передбачені договором роботи, що вказано в актах приймання виконаних робіт, на підставі яких Львівська міськрада їх оплачувала. Загалом у 2019-2024 роках ЛКП «Львівавтодор» сплатив ТОВ «НВП Шляхбуд» понад 8 млн грн.

Водночас ще у 2021 році Львівська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо директора «НВП Шляхбуд» Сергія Таргонія за фактом службового підроблення та розтрати за ч. 2 ст. 191 та ст. 366 ККУ. Зараз цю справу розглядає Рівненський міський суд, оскільки компанія-підрядник зареєстрована в Рівному.

Враховуючи результати експертиз щодо виконання ремонту дороги, суддя Господарського суду Зоряна Гоменюк позов прокуратури задовольнила і зобов’язала «НВП Шляхбуд» сплатити департаменту житлового господарства та інфраструктури 236,3 тис. грн за фактично не виконані роботи. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «НВП Шляхбуд» зареєстроване у 2017 році. Одноосібною бенефіціаркою компанії вказана мешканка Равного Оксана Панасюк. Компанія також ремонтувала вул. Білогорща та фігурувала у скандалі зі змовою на тендерах.